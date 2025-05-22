Власти Анапы увеличили требования к владельцам танкеров до 546 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство администрации Анапы об увеличении исковых требований к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших крушение у Керченского пролива, до 545,9 млн руб. Как передает пишет ТАСС, соответствующее решение принято в рамках предварительного заседания по гражданскому делу о возмещении ущерба, причиненного разливом мазута.

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Изначально мэрия города-курорта предъявила иск на сумму 211 млн руб., однако еще на стадии подачи иска власти подчеркивали, что сумма может быть увеличена по мере уточнения затрат на ликвидацию последствий ЧС. Ответчиками по делу выступают ООО «Кама шиппинг» (фрахтователь «Волгонефти-212») и ЗАО «Волгатранснефть» (владелец «Волгонефти-239»). Позднее в качестве соответчика к разбирательству было привлечено ООО «Каматрансойл» — судовладелец второго судна.

По словам судьи, ходатайство муниципалитета рассмотрено и удовлетворено, новый размер исковых требований к трем ответчикам определен в 545 930 643,5 руб. Средства администрация Анапы рассчитывает взыскать солидарно.

Вячеслав Рыжков