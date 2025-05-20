В Крыму могут ввести режим ЧС из-за заморозков

В ряде сельскохозяйственных районов Крыма готовится введение режима угрозы чрезвычайной ситуации в связи с потерями части урожая косточковых культур, понесенными из-за весенних заморозков. Об этом сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк. По его словам, мониторинг ситуации продолжается, и при подтверждении повреждений более 10–15% от общего объема урожая может быть принято решение о введении соответствующего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Господин Кратюк уточнил, что речь идет о черешне, персике и сливе, наиболее пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий. Угроза ЧС может быть объявлена в нескольких районах, включая Бахчисарайский, Симферопольский, Кировский, Нижнегорский и Красногвардейский. Предварительно оценка указывает на снижение раннего урожая косточковых культур до 20%.

Введение режима необходимо, чтобы официально зафиксировать снижение урожайности и позволить аграриям воспользоваться мерами поддержки, включая пролонгацию лизинговых обязательств и получение страховых компенсаций. Потери также зафиксированы среди озимых и яровых зерновых культур. Как ранее сообщила заместитель директора по науке НИИСХ Крыма Людмила Радченко, в регионе сохраняется неблагоприятное сочетание засухи и заморозков, влияющее на будущий объем сбора.

Вячеслав Рыжков