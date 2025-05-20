В Севастополе возбудили дело о хищении 176 млн рублей на гособоронзаказе

Военные следователи возбудили дело против индивидуального предпринимателя, обвиняемого в хищении 176 млн руб. при поставках древесины по гособоронзаказу в Севастополе. Об этом сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в 2023-2024 годах Министерство обороны РФ заключило с фигурантов дела контракты на поставку древесины на значительные суммы. В этот период предприниматель предоставлял поддельные документы о качестве и стоимости материалов, что позволило ему похитить более 176 млн руб. государственных средств.

Суд по запросу следователя избрал для фигуранта дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Мария Удовик