Шишкарев рассказал, почему «Черноморец» не получил лицензию для участия в РПЛ

Новороссийский «Черноморец» не смог получить лицензию для участия в Российской премьер-лиге сезона 2025/26 из-за несоответствия городского стадиона современным требованиям, несмотря на хорошие спортивные результаты и стабильное финансирование клуба. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель наблюдательного совета «Черноморца» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас нет проблем с финансированием, составом, главным тренером. Нет проблем и с результатом. Но Центральный муниципальный стадион, который не принадлежит клубу, давно устарел. Морально и инфраструктурно. Городу, "Черноморцу" нужен новый стадион. Без него мы не сдвинемся с мертвой точки»,— написал он.

По словам господина Шишкарева, он пытался договориться об аренде сочинского стадиона «Фишт», однако эти переговоры не увенчались успехом. «Аренда принадлежащего государству "Фишта" снизила бы нагрузку на краевой бюджет, я давал гарантии оплаты всех необходимых расходов, в том числе на содержание футбольного поля в надлежащем порядке и замену газона в случае необходимости», — отметил бизнесмен.

Рассматривался также вариант использования «Ростов-Арены», предложенный губернатором Ростовской области, но регламент запрещает проводить домашние матчи за пределами региона.

Ранее РФС сообщил, что помимо «Черноморца», лицензии для участия в РПЛ в следующем сезоне не получили «Химки» и «СКА-Хабаровск». В переходных матчах за право играть в РПЛ теперь «Урал» сыграет с «Ахматом», а «Сочи» встретится с «Пари НН».

Лия Пацан