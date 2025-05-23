Правительство РФ направило еще 7,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом

Правительство России выделило дополнительно 7,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Средства направят Росморречфлоту для изготовления и монтажа трех коффердамов. Как отметили в кабмине, объекты будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров.

Первый коффердам над затонувшими фрагментами танкеров «Волгонефть» планируют установить к 10 октября 2025 года. Полностью завершить операцию намерены в 2026 году.

Ранее на ликвидацию ЧС власти уже направили более 1 млрд руб.

В декабре 2024 года произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе, что привело к экологической катастрофе, в том числе загрязнению мазутом побережья Краснодарского края. На берег вынесло не менее 3 тыс. т мазута.

Как сообщал «Ъ-Кубань», завершены геологические изыскания в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В ближайшее время планируется начать демонтаж конструкций, мешающих установке защитных сооружений.

Также стало известно, что песок с мазутом, доставленный компанией «Южный город» с побережья Анапы на полигон в Семикаракорском районе Ростовской области, вывезут на кубанский полигон. Предприятие заключило соответствующее соглашение.

Анна Гречко