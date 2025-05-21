Мерц не видит признаков скорого завершения конфликта на Украине

Признаков скорого прекращения огня на Украине нет, убежден канцлер Германии Фридрих Мерц. Такое мнение он выразил в ходе выступления на Дне строительной индустрии в Берлине. Его слова приводит Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Господин Мерц отметил, что предприняты попытки решить вопрос дипломатическим путем. Он не исключил, что местом прямых переговоров России и Украины может стать Ватикан. При этом, уточнил канцлер, Германия должна играть в этом процессе «активную, поддерживающую, сильную» роль.

Ватикан действительно рассматривается как потенциальное место встречи Москвы и Киева. Так, 16 мая госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин заявил, что такой вариант предложил сам папа римский Лев XIV. Американский госсекретарь Марко Рубио также посчитал это место удобным для организации переговоров.

Сегодня в беседе с премьером Италии Джорджей Мелони понтифик подтвердил готовность предоставить Ватикан для переговоров. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что от Ватикана не поступало предложений по поводу урегулирования конфликта. Кроме того, по словам господина Пескова, локация для нового раунда переговоров пока не обсуждается. В прошлый раз встреча делегаций Москвы и Киева прошла в Стамбуле.

Подробнее об урегулировании — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».