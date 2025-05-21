Главные новости за 21 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Бизнес-центр «Акватория» на Выборгской набережной рядом с Кантемировским мостом планируют демонтировать. Речь идет об участке площадью около 17,5 тыс. кв. м, который находится в общей долевой сообственности компаний «Дельта» и «Нева сити», которые связывают с группой компаний «ПСК».

АО «Услуга», владеющее Домом быта, опасается, что при строительстве второго вестибюля станции метро «Театральная» могут пострадать дома в историческом центре города. Постройки являются объектами культурного наследия и примыкают к Дому быта.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постновление «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2025/2026 учебный год». Стоимость питания компенсируют за счет федерального и городского бюджетов для отдельных категорий учеников.

Генеральный директор АО «ТЭК СПб» Иван Болтенков покинул свой пост. Новым руководителем предприятия стал заместитель господина Болтенкова Вадим Бравве.

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга прошло предварительное слушание по делу против основателя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». На заседании сторона защиты выступила с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру.

Штрафы для «безбилетников» в общественном транспорте Санкт-Петербурга хотят увечить с 500 до 1,5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в городском парламенте.

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил проекты пяти новых резидентов. Компании инвестируют в них почти 9 млрд рублей.

В Законодательном собрании выбрали новых Почетных граждан Санкт-Петербурга. Звание присудили председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны Василию Волобуеву, ветерану Великой Отечественной войны Зиновию Меркину, главе правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елене Тихомировой.

Дворец труда, изъятый из собственности Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) по иску Генпрокуратуры, передали в оперативное управление Дома музыки и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Сам Николаевский дворец находится в оперативном управлении Дома Музыки.

Обвиняемому в ложном сообщении о заложенной бомбе в петербургском ТРК «Лондон Молл» Александру Козлову огласили приговор в Невском районном суде. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима в течение 6,5 года.

Лидия и Александр (включен в реестр иноагентов) Невзоровы (признаны экстремистским объединением) стали фигурантами уголовного дела о финансировании экстремистской деятельности. Супруги, признанные экстремистской организацией, разместили у себя на страницах ссылки для сбора денег на достижение целей объединения.

Новым генеральным директором петербургского ООО «Эмпериум» (верфь Emperium, входит в Sitronics Group) стал Денис Самсиков, следует из данных ЕГРЮЛ. С 20 мая он занимает место Дениса Войткевича, руководившего верфью с июля 2024 года.