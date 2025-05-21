Новым гендиректором верфи Emperium стал управленец из «Норебо»

Новым генеральным директором петербургского ООО «Эмпериум» (верфь Emperium, входит в Sitronics Group) стал Денис Самсиков, следует из данных ЕГРЮЛ. С 20 мая он занимает место Дениса Войткевича, руководившего верфью с июля 2024 года.

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании «Эмпериум», смена топ-менеджера обусловлена задачей стратегического развития группы в новых сегментах инновационного судостроения, масштабирования производства и укрепления компетенции команды. Перед новым руководителем стоит задача реализовать стратегические проекты и расширить производственной мощности, развить инженерных и конструкторских компетенций, а также укрепить позиции компании в текущих сегментах инновационного судостроения.

Это пятая смена гендиректоров на верфи «Эмпериум» с 2022 года: с ноября 2022 по январь 2023 гг. верфь возглавлял Борис Абашин, до августа 2023 года предприятием руководил Алексей Тимощук, с июня 2023-го — пост гендиректора занимал Николай Малухин, с июля 2024 года — Денис Войткевич.

Денис Самсиков родился в 1973 году. После окончания Липецкого политехнического института по специальности «Физика металлов» работал на разных управленческих должностях на предприятиях горно-металлургической промышленности и машиностроения. Являлся первым заместителем генерального директора по экономике и финансам ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания», директором в липецком филиале ООО «РУМЕЛКО», генеральным директором ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», руководителем других предприятий. В декабре 2021 года был назначен гендиректором Окской судоверфи (Навашино, Нижегородская область), а с лета 2024 года занимал пост гендиректора судостроительных активов группы «Норебо» в Ленобласти (ООО «Судостроительный завод «Отрадное» и ООО «Нева-Стапель»).

Последнее место работы господина Самсикова — корпоративный центр ООО «Эмпериум» в Москве.

Судостроительная верфь Emperium в Отрадном (Ленобласть) специализируется на производстве пассажирских судов на электротяге. Предприятие выпускает речные электротрамваи «Экобас» и двухпалубные электрокатамараны «Экокруизер». К 2025 году верфь спустит на воду первые два из 25 планируемых прогулочных гибридных судов проекта «Москва 2.0», строящихся для АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Часть из них будет использоваться на водных туристических маршрутах Петербурга.

Сейчас мощность верфи Emperium составляет не более 16 судов в год. В планах компании до 2025 года расширить выпуск до 20 судов полного цикла производства в год.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основная доля Emperium в 50,2% принадлежит Sitronics Group (входит в АФК «Система»). Еще 20,36% у Андриана Правдина, 13,57% у Андрея Смирнова, 10% у ООО «Новые морские инвестиции» и 1,06% у Алексея Зюзина. В декабре 2023 года «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группу ВТБ сообщал о приобретении банком 28% капитала в Emperium.

Владимир Колодчук