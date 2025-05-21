Дворец труда передали в оперативное управление Дома музыки дирижера Ролдугина

Дворец труда, изъятый из собственности Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) по иску Генпрокуратуры, передали в оперативное управление Дома музыки и Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ Фото: Ксения Жаворонкова, Коммерсантъ

Так Росреестр 25 апреля зарегистрировал право собственности РФ на комплекс зданий дворца, а 19-20 мая объекты передали в управление бюджетным организациям.

Сам Николаевский дворец под литерой В на площади Труда с 20 мая находится в оперативном управлении Дома Музыки (расположен в Алексеевском дворце на Мойке, 122 — Ъ), художественным руководителем и основателем которого является виолончелист Сергей Ролдугин.

Здания под литерами А и Д, площадь которых куда меньше, передали Консерватории имени Римского-Корсакова под руководством виолончелиста Алексея Васильева.

Все началось с того, что в июне 2024 года Генпрокуратура обратилась с иском в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти об истребовании дворца из незаконного владения ЛФП.

Федерация профсоюзов в свою очередь предоставила свои права на объект, в том числе документы советского периода, среди которых был декрет Владимира Ленина.

В ходе судебных тяжб Арбитраж признал право РФ на Дворец труда, что стало основанием для аннулирования записи о том, что собственником является ЛФП. Апелляция профсоюзов была отклонена в марте 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что внутренний сад Мариинского дворца откроют для посетителей 31 мая. В этом сезоне гостей ждет насыщенная культурная программа. В нее войдут мастер-классы, тематические экскурсии, литературные встречи и музыкальные выступления.

Андрей Маркелов