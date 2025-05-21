Беглов пообещал обеспечить бесплатным питанием более половины школьников Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постновление правительства «О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2025/2026 учебный год», сообщает пресс-служба Смольного 21 мая. Стоимость питания компенсируют за счет федерального и городского бюджетов для отдельных категорий учеников. Известно, что с 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным питанием, включающим завтрак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также полную компенсацию, включающую завтрак и обед, получат дети из малообеспеченных, многодетных семей, сироты, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями, ограниченными возможностями, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, обучающиеся на дому по медицинским показателям, дети участников СВО, ученики спортивных и кадетских классов. Всего питание получат более 340 тыс. учеников петербургских школ (54% от общего числа).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что господин Беглов подписал закон, расширяющий возможности использования материнского капитала в Северной столице. Теперь выплату можно направить (полностью или частично) на подключение дома к инженерным сетям.

Андрей Маркелов