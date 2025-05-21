ЗакС поддержал трехкратное увеличение штрафа для «зайцев» в общественном транспорте

Штрафы для «безбилетников» в общественном транспорте Санкт-Петербурга хотят увечить с 500 до 1,5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в городском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания (ЗакС) Петербурга, власти города намерены «переломить тенденцию» к росту числа пассажиров «без билета», которая наметилась в последние три года. Так, в 2022 году контролеры зафиксировали 3,8 тыс. таких нарушений, в 2024 же году количество пойманных зайцев достигло 14,7 тысячи.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число пассажиров, воспользовавшихся общественным транспортом в Санкт-Петербурге, выросло в 2024 году до 1,7 млрд человек, что на 110 млн выше показателей 2023 года.

Дарья Астанина