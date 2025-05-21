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Владельцы Дома быта заявили об угрозе обрушений при постройке «Театральной»

Акционерное общество «Услуга», владеющее Домом быта, опасаются, что при строительстве второго вестибюля станции метро «Театральная» могут пострадать дома в историческом центре города, сообщает «Деловой Петербург».

По словам заявителей, будущие работы затронут дом 1/44Б по Лермонтовскому проспекту и 46 по улице Декабристов. Постройки являются объектами культурного наследия и примыкают к Дому быта. Снос последнего может привести к разрушению памятников архитектуры.

Авторы обращения считают, что проще и дешевле технически реализовать первый вестибюль «Театральной» на месте автозаправочной станции «Роснефть» (в компании тоже просят оставить АЗС, — Ъ) в Театральном сквере. Более того, есть шесть зданий на улице Декабристов попадают под влияние строительства.

Среди них есть постройки XVIII - XIX веков, мероприятия по сохранению всех объектов потребуют дополнительных денег из бюджета и дополнительного времени. По рыночным оценкам только выкуп земли и здания в этом районе по минимальным ценам обойдется в 1,4 млрд рублей.

В итоге будут затронуты интересы жителей города, которые лишатся многих услуг, закроются более сотни предприятий малого бизнеса, что оставит без работы около 200 человек.

В пресс-службе АО «Метрострой Северной столицы» подчеркнули, что их дочерняя проектно-изыскательская организация в настоящее время разрабатывает общеувязочный чертеж будущего выхода. Все работы по проектированию начнутся после утверждения проекта планировки террритории, который на данный момент вынесен на общественные слушания.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный показал на схеме выходы со станции метро «Театральная».

Андрей Маркелов

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