Дело основателя частной скорой Coris Льва Авербаха могут вернуть в прокуратуру

В Приморском районном суде Санкт-Петербурга прошло предварительное слушание по делу против основателя частной скорой помощи Coris Льва Авербаха, сообщает корреспондент «Ъ-СПб». На заседании сторона защиты выступила с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Корис Ассистанс СПб» Лев Авербах перед началом судебного заседания в Приморском районном суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Корис Ассистанс СПб» Лев Авербах перед началом судебного заседания в Приморском районном суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вместе с коллегой Дмитрием Яковлевым господина Авербаха обвиняют в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ). Следствие полагает, что медики Coris направили приглашения на лечение как минимум восьми иностранцам, что помогло мигрантам въехать в Россию. Оба фигуранта дела сейчас находятся под подпиской о невыезде.

Тем не менее на слушании защита обратилась к судье Елене Кобяковой с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. В качестве причины были названы процессуальные ошибки в материалах — к примеру, отсутствие перевода некоторых фамилий с латиницы. Следующее заседание по делу основателя Coris состоится в Приморском райсуде 3 июня.

Стефания Барченкова