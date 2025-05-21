Депутаты ЗакСа выбрали трех новых Почетных граждан Петербурга

Традиционно перед празднованием дня основания Санкт-Петербурга в Законодательном собрании города выбрали новых Почетных граждан. Спикер парламента Александр Бельский в личном Telegram-канале перечислил их имена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Руководитель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Звание по итогам голосования присудили генералу-майору авиации, председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны Василию Волобуеву, ветерану Великой Отечественной войны Зиновию Меркину, главе правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елене Тихомировой.

Господин Бельский подчеркнул, что звание получили все заявленные претенденты, потому что вклад каждого слишком велик. За их плечами самоотверженная служба Отечеству и десятилетия общественной работы, подчеркнул спикер Заксобрания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в прошлом году это звание присудили заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН Эдуарду Айламазяну, народному артисту РФ, основателю и руководителю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН, профессору Дмитрию Гранову.

Татьяна Титаева