Богомаз объяснил перекрытие дорог силовиками в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что дороги в Выгоничском районе были перекрыты не из-за появления диверсантов. По словам главы региона, распространяется недостоверная информация, в то время как причиной перекрытий стали плановые мероприятия силовых структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сведений о каких-либо конкретных правонарушителях... и наличии реальных угроз не имеется»,— заявил губернатор в своем Telegram-канале.

Он подтвердил факт перекрытия трасс в Выгоничском районе, отметив, что правоохранительные органы и специальные службы проводят «профилактические мероприятия по отработке оперативной информации». Господин Богомаз добавил, что «вбросы фейков осуществляются в том числе украинской стороной», и призвал соблюдать «информационную гигиену».