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Коммерсантъ FM
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Заявления Пескова о мирном договоре с Украиной и «Золотом куполе» США. Главное

Песков сообщил о динамичной работе над меморандумом с Украиной. Главное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о ходе реализации договоренностей с Украиной на переговорах в Стамбуле, о возможной угрозе проекта США «Золотой купол» и поездке Владимира Путина в Курскую область. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

  • Россия и Украина ведут работу по подготовке к обмену пленными в формате 1000 на 1000.
  • Работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной ведется в закрытом режиме. Никто не заинтересован ее затягивать.
  • Россия и Украина отдельно готовят перечень условий для прекращения огня.
  • От Ватикана не поступало предложений по поводу урегулирования украинского конфликта. Решение по месту дальнейших переговоров не принималось.
  • Россия приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь урегулированию с Украиной.

О контактах с США

  • Россия и США контактируют по вопросу обмена заключенными в формате девять на девять. Возможные сроки неизвестны.
  • Планы США по созданию новой системы ПРО «Золотой купол» — суверенное дело Штатов. На данный момент детальной информации о проекте нет. В будущем потребуется возобновить контакты по вопросам стратостабильности.

О разном

  • По итогам поездки Владимира Путина в Курскую область правительству максимально оперативно будут даны поручения.
  • Путин встретится в Кремле с главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Госкорпорация преодолела большинство проблем.
  • Россия готова защищать свои суда на Балтике всеми доступными средствами в рамках международного законодательства.

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