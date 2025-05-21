Заявления Пескова о мирном договоре с Украиной и «Золотом куполе» США. Главное
Песков сообщил о динамичной работе над меморандумом с Украиной. Главное
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о ходе реализации договоренностей с Украиной на переговорах в Стамбуле, о возможной угрозе проекта США «Золотой купол» и поездке Владимира Путина в Курскую область. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Россия и Украина ведут работу по подготовке к обмену пленными в формате 1000 на 1000.
- Работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной ведется в закрытом режиме. Никто не заинтересован ее затягивать.
- Россия и Украина отдельно готовят перечень условий для прекращения огня.
- От Ватикана не поступало предложений по поводу урегулирования украинского конфликта. Решение по месту дальнейших переговоров не принималось.
- Россия приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь урегулированию с Украиной.
О контактах с США
- Россия и США контактируют по вопросу обмена заключенными в формате девять на девять. Возможные сроки неизвестны.
- Планы США по созданию новой системы ПРО «Золотой купол» — суверенное дело Штатов. На данный момент детальной информации о проекте нет. В будущем потребуется возобновить контакты по вопросам стратостабильности.
О разном
- По итогам поездки Владимира Путина в Курскую область правительству максимально оперативно будут даны поручения.
- Путин встретится в Кремле с главой «Роснано» Сергеем Куликовым. Госкорпорация преодолела большинство проблем.
- Россия готова защищать свои суда на Балтике всеми доступными средствами в рамках международного законодательства.