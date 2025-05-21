Заявления Пескова о мирном договоре с Украиной и «Золотом куполе» США. Главное

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о ходе реализации договоренностей с Украиной на переговорах в Стамбуле, о возможной угрозе проекта США «Золотой купол» и поездке Владимира Путина в Курскую область. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

Россия и Украина ведут работу по подготовке к обмену пленными в формате 1000 на 1000.

Работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной ведется в закрытом режиме. Никто не заинтересован ее затягивать.

Россия и Украина отдельно готовят перечень условий для прекращения огня.

От Ватикана не поступало предложений по поводу урегулирования украинского конфликта. Решение по месту дальнейших переговоров не принималось.

Россия приветствует усилия всех государств, которые хотят помочь урегулированию с Украиной.

О контактах с США

Россия и США контактируют по вопросу обмена заключенными в формате девять на девять. Возможные сроки неизвестны.

Планы США по созданию новой системы ПРО «Золотой купол» — суверенное дело Штатов. На данный момент детальной информации о проекте нет. В будущем потребуется возобновить контакты по вопросам стратостабильности.

О разном