Песков прокомментировал новую американскую систему ПРО «Золотой купол»

Все страны, у которых есть потенциал создания систем противоракетной обороны, ведут работы в этом направлении, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал создание США на своей территории системы ПРО «Золотой купол».

«Если Соединенные Штаты считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны. Так делают все страны, которые имеют для этого потенциал»,— ответил во время пресс-колла господин Песков на вопрос, как в Кремле относятся к планам США по созданию «Золотого купола».

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании проекта ПРО в январе 2025 года. Название «Золотой купол» (Golden Dome) он окончательно получил в марте. Космическая компания SpaceX оценила предварительную инженерную и проектную работу над комплексом в диапазоне от $6 млрд до $10 млрд.

Ранее Россия и КНР приняли совместное заявление, в котором заявили, что американская программа носит глубоко дестабилизирующий характер. В документе на сайте Кремля отмечается, что помимо наземного использования «Золотого купол» США намерены укрепить арсенал для ведения боевых операция в космосе.

Подробнее об инициативе Трампа — в «Оборонное предприятие».