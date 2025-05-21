Песков: Россия готова защищать свои суда на Балтике всеми доступными средствами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова защищать свои суда в Балтийском море любыми средствами, но в рамках международного законодательства. Так он прокомментировал инциденты с попытками задержания танкеров в Балтийском море

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Недавняя попытка «пиратского нападения на один из танкеров» показала, что Россия «способна реагировать достаточно жестко», сказал господин Песков во время пресс-колла.

На уточняющий вопрос о том, чем готова ответить российская сторона, представитель Кремля ответил: «Всеми средствами, которые доступны». Он отметил, что России «доступна достаточно широкая палитра средств», но применяться они будут «разумеется, в рамках международного законодательства».

В апреле парламент Эстонии принял поправки к законам, позволяющие вооруженным силам страны «применять силу» в отношении гражданских судов, которые представляют угрозу критической инфраструктуре страны. Председатель Морской коллегии и помощник президента РФ Николай Патрушев назвал решение Эстонии «отвратительным». В том же месяце у берегов острова Аэгна в Таллине эстонские ВМС задержали танкер Kiwala. СМИ писали, что судно шло в российский порт Усть-Луга. Погранохрана Эстонии заявила, что танкер находится под санкциями.