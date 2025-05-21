Песков рассказал о переговорах с США по обмену заключенными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время между РФ и США идут переговоры о подготовке обмена заключенными по формуле «9 на 9». На вопрос о возможных сроках обмена представитель Кремля ответил, что они пока неизвестны.

«По линии соответствующих ведомств, конечно, соответствующие контакты осуществляются»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили новый обмен заключенными во время телефонного разговора 19 мая. Reuters писало, что Вашингтон уже предоставил Москве список граждан, которых хотел бы вернуть. В их числе — бывший морской пехотинец Роберт Гилман, обвиненный в нападении на полицейского, и бывший десантник Майкл Трэвис Лик, которого обвинили в сбыте наркотиков.

Предыдущий обмен между двумя странами состоялся в апреле в Абу-Даби. В ходе него гражданку РФ и США Ксению Карелину обменяли на гражданина РФ и Германии Артура Петрова.