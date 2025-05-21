Песков рассказал о динамичной работе по меморандуму с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-колла рассказал, что работа по подготовке меморандума о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично, ни одна из сторон не затягивает процесс.

«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. При этом он отметил, что большая часть работы над меморандумом «не должна по понятным причинам быть открыта публике».

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