«Локомотив-Кубань» сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл петербургский «Зенит» в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3.
Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»
Матч завершился со счетом 75:74. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива» Патрик Миллер, записавший в свой актив 28 очков. В составе «Зенита» наиболее продуктивным стал тяжелый форвард Алекс Пойтресс (23).
Решающий матч серии пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.