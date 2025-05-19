«Локомотив-Кубань» сравнял счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своем паркете обыграл петербургский «Зенит» в шестом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и сравнял счет в серии до четырех побед — 3:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань» Фото: пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань»

Матч завершился со счетом 75:74. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Локомотива» Патрик Миллер, записавший в свой актив 28 очков. В составе «Зенита» наиболее продуктивным стал тяжелый форвард Алекс Пойтресс (23).

Решающий матч серии пройдет 22 мая в Санкт-Петербурге.

Таисия Орлова