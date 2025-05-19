Главные новости за 19 мая. Новороссийск

Под Новороссийском отремонтируют участок федеральной трассы в Верхнебаканском.

На стадионе «Центральный» в Новороссийске начались работы по замене освещения.

В Новороссийске модернизируют систему оповещения.

Через Новороссийск пройдет сезонный маршрут Донецк — Геленджик.

Выручка «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 26%.

На благоустройство Аллеи спорта в Новороссийске планируют потратить 8,8 млн руб. на малые архитектурные формы.

В Новороссийске уволили педагога за применение физической силы к ученику.

В Новороссийске перекроют проспект Ленина 25 мая для проведения Кубка по ралли-спринт PRO.

Набережную Новороссийска будет охранять ОП «Авангард» за 3,5 млн руб.

На пляжах Геленджика будут дежурить более 300 обученных матросов-спасателей.

Парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов.

В Новороссийске не выявили загрязняющих веществ в реке Цемес.