Главные новости за 19 мая. Новороссийск
Под Новороссийском отремонтируют участок федеральной трассы в Верхнебаканском.
На стадионе «Центральный» в Новороссийске начались работы по замене освещения.
В Новороссийске модернизируют систему оповещения.
Через Новороссийск пройдет сезонный маршрут Донецк — Геленджик.
Выручка «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 26%.
На благоустройство Аллеи спорта в Новороссийске планируют потратить 8,8 млн руб. на малые архитектурные формы.
В Новороссийске уволили педагога за применение физической силы к ученику.
В Новороссийске перекроют проспект Ленина 25 мая для проведения Кубка по ралли-спринт PRO.
Набережную Новороссийска будет охранять ОП «Авангард» за 3,5 млн руб.
На пляжах Геленджика будут дежурить более 300 обученных матросов-спасателей.
Парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов.
В Новороссийске не выявили загрязняющих веществ в реке Цемес.