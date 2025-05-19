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Набережную Новороссийска будет охранять ОП «Авангард» за 3,5 млн рублей

Власти Новороссийска подвели итоги электронного аукциона на оказание охранных услуг на территории набережной им. Серебрякова в летний период (июнь-август). На конкурс была подана только одна заявка от ООО «ОП “Авангард”». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Сумма контракта – 3,5 млн руб. Согласно проекту договора подрядчик должен обеспечить сохранность имущества и охрану объектов антитеррористической защищенности, охрану общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий с использованием мобильных групп и спецсредств. Сроки выполнения услуг – с 1 июня по 31 августа 2025 года. Объем – 1104 часа.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ОП “Авангард”» зарегистрировано в Новороссийске в 2012 году. Основной профиль предприятия — деятельность охранных служб, в том числе частных Уставный капитал компании — 250 тыс. руб. Генеральный директор - Юрий Гонта, бенефициар (100%) — Артур Матюхин. По итогам 2024 года выручка компании составила 71,6 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика аукцион был признан несостоявшимся, по причине поступления единственной заявки. Но, поскольку заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, администрация, в соответствии с законом, заключит контракт с ОП «Авангард» по начальной минимальной цене закупки не позднее 1 июня 2025 года.

Людмила Налтакян

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