В Геленджике уделят внимание проблемной пляжной территории в Архипо-Осиповке

Готовность пляжных территорий к курортному сезону 2025 года обсудили сегодня, 19 мая, на аппаратном совещании в Геленджике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

«Отдельное внимание — округам. Пляжи в Архипо-Осиповке, Кабардинке, Дивноморском и Прасковеевке находятся за пределами бухты, подвержены штормам и нуждаются в особом контроле. Тело пляжа должно быть свободным — ни для объектов торговли, ни для техники здесь места быть не должно»,— пояснил господин Богодистов.

По его словам, постоянного внимания требует проблемная пляжная территория в Архипо-Осиповке. Центральные пляжные территории в Геленджике находятся в завершающей стадии подготовки к курортному сезону.

Всего на территории города-курорта находятся 74 пляжа, 60% из них уже получили санэпидзаключение. Установлено более 60 видеокамер, на пляжах будут дежурить более 300 обученных матросов-спасателей.

Алена Воробьева