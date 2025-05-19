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В Новороссийске не выявили загрязняющих веществ в реке Цемес

Информация о загрязняющих веществах на поверхности реки Цемес и в акватории Черного моря была опубликована в соцсетях. Обратную связь дали в Telegram-канале контрольно-ревизионного управления (КРУ) Новороссийска.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Черноморо-Азовским морским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проводится расследование с целью установления источника поступления загрязняющих веществ (радужная пленка, неприятный запах) в реку Цемес и акваторию Черного моря. Для предотвращения распространения загрязнения установлены боновые ограждения»,— говорится в сообщении.

Сотрудниками администрации также было проведено обследование реки Цемес в районе улицы Шиллеровской. В ходе осмотра признаков поступления загрязняющих веществ не выявили.

Алена Воробьева

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