В Новороссийске не выявили загрязняющих веществ в реке Цемес

Информация о загрязняющих веществах на поверхности реки Цемес и в акватории Черного моря была опубликована в соцсетях. Обратную связь дали в Telegram-канале контрольно-ревизионного управления (КРУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Черноморо-Азовским морским управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проводится расследование с целью установления источника поступления загрязняющих веществ (радужная пленка, неприятный запах) в реку Цемес и акваторию Черного моря. Для предотвращения распространения загрязнения установлены боновые ограждения»,— говорится в сообщении.

Сотрудниками администрации также было проведено обследование реки Цемес в районе улицы Шиллеровской. В ходе осмотра признаков поступления загрязняющих веществ не выявили.

Алена Воробьева