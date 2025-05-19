Через Новороссийск пройдет сезонный маршрут Донецк — Геленджик

Автобусный маршрут между ДНР и Краснодарским краем из Донецка в Геленджик пройдет через Новороссийск. Об этом сообщает ФБУ «Росавтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФБУ «Росавтотранс» Фото: ФБУ «Росавтотранс»

«В преддверии сезона отпусков запускается новый рейс по перевозке пассажиров автобусами по новому межрегиональному маршруту, соединяющему города Донецк и Геленджик. Отправление будет осуществляться через день в прямом направлении от автостанции "Южный" Донецка в 16:00. Прибытие в Геленджик в 07:00 следующего дня»,— говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, промежуточные остановки в Краснодарском крае предусмотрены в Анапе, Новороссийске и Кабардинке. Маршрут считается сезонным, рейсы будут выполняться с 20 мая по 30 сентября 2025 года.

Алена Воробьева