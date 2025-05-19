Выручка «Абрау-Дюрсо» в 2024 году выросла на 26%

Выручка ГК «Абрау-Дюрсо» по МСФО в 2024 году выросла на 26% и составила почти 15,8 млрд руб. Об этом «Интерфаксу» сообщили на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Чистая прибыль увеличилась на 43%, до 1,8 млрд руб., а EBITDA — на 51%, до 4,3 млрд руб., что стало рекордным показателем для компании. Дивиденды ГК «Абрау Дюрсо» по итогам 2024 года могут составить 5,01 руб. на акцию. В июле компания также планирует разместить облигации.

«Совет директоров планирует рекомендовать собранию акционеров выплатить по 5,01 рубля на акцию, в общей цифре это более 545 млн руб. И мы рассматриваем дополнительный платеж в конце года. Но сейчас не можем его озвучивать как 100%-й», — сообщил президент, председатель совета директоров компании Павел Титов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что генплан Новороссийска заблокировал 70% проекта туркластера Абрау-Дюрсо.