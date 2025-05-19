В Новороссийске приступили к замене освещения на стадионе «Центральный»

На стадионе «Центральный» в Новороссийске начались работы по замене освещения. Современные прожекторы снизят потребление с 527 кВт до 207 кВт. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Сперва рабочим предстоит демонтаж старых проекторов, установленных в 1996 году. Уровень вертикальной и горизонтальной освещённости новых прожекторов составит 1,4 тыс. люкс. В клубе подчеркнули, что это лишь первый из предстоящих этапов работ по приведению стадиона к соответствию первой категории для лицензирования в РПЛ.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что модернизация стадиона «Центральный» требует больших капиталовложений. Один из самых затратных аспектов – безопасность. Чтобы стадион мог использоваться для игр РПЛ, ему потребуется реконструкция входных групп, доработка всего периметра и закупка видеокамер.

Еще одна проблема стадиона – плохое освещение. Отключения уже случались в текущем сезоне ФНЛ, из-за чего некоторые матчи переносили на дневное время.