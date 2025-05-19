В Новороссийске модернизируют систему оповещения

Устаревшие устройства системы оповещения в Новороссийске продолжат заменять на более современные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

«В городской среде сирены и сиренно-речевые системы, расположенные ниже уровня крыш зданий, не обеспечивают должного уровня эффективности. На данный момент на крышах многоквартирных домов установлено 18 систем оповещения. Продолжаем работу над улучшением этой ситуации»,— написал господин Гавриков.

Работы по модернизации системы оповещения ведутся для оперативного информирования жителей Новороссийска о возможных угрозах. Муниципальная система оповещения поддерживается в рабочем состоянии, регулярно обновляется оборудование.

Модернизация системы оповещения в Новороссийске обойдется администрации в 11,4 млн руб. В 2025 году планируют установить 11 новых сиренно-речевых установок, а также заменить шесть устаревших устройств. Новые средства оповещения разместят на улицах Мира, Мурата Ахеджака, Алексея Матвейкина, Кубанской, а также на Сухумском и Анапском шоссе, в Цемдолине, поселке Верхнебаканском, селе Гайдук, селах Владимировке и Кирилловке.

Алена Воробьева