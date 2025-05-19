Парк «Анапская пересыпь» временно закрыли для туристов

Территория природного парка «Анапская пересыпь» закрыта для свободного посещения. Запрет касается всей Бугазской косы, а также береговой линии между Витязево и Благовещенской. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Парк временно закрыли по рекомендации ученых – на территории проведут исследования по восстановлению экосистемы. Кроме того, участок планируют привести в порядок.

Запрет действует на индивидуальные и групповые посещения для прогулок и отдыха, в том числе ограничен въезд на территорию парка на автомобилях. Срок действия запрета не уточняется.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что между Витязево и Благовещенской зафиксировали новые выбросы мазута. Мелкие выбросы убрали на двух участках Бугазской косы.