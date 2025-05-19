В Новороссийске на Аллее спорта появятся малые архитектурные формы

На благоустройство Аллеи спорта в Новороссийске планируют потратить 8,8 млн руб. на малые архитектурные формы. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, заявки от подрядчиков принимаются до 26 мая 2025 года. Заказчиком выступает Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина.

Источник финансирования — за счет средств бюджетного учреждения на 2025 год, из них 8,1 млн руб. в качестве субсидии бюджета Новороссийска из средств депутата ЗСК и 763 тыс. руб. из бюджета администрации Новороссийска. Благоустройство территории по адресу пр. Ленина, 97 оценивается в 8,8 млн руб.

На Аллее спорта планируется установить качели-балансиры, входную группу и арку-кольцо со световой лентой, другие элементы благоустройства. Работы должны быть выполнены до 15 августа 2025 года.

Алена Воробьева