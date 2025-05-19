В Новороссийске перекроют проспект Ленина 25 мая для проведения Кубка по ралли

Для проведения соревнования II этапа Кубка Новороссийска по ралли-спринт PRO 25 мая 2025 года будет перекрыта часть проспекта им. Ленина. Об этом сообщает Новороссийска Федерация Автоспорта (NFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новороссийская Федерация Автоспорта (NFA Фото: Новороссийская Федерация Автоспорта (NFA

II этап Кубка Новороссийска по ралли-спринт PRO пройдет под названием «Малая Земля». Гонки будут проходить на пр. Ленина от ул. Молодежная до ул. Десантников. В соревнованиях примут участие пилоты из разных регионов России.

Ранее 18 мая состоялись автозаезды Чемпионата Краснодарского края по классическому ралли 1 категории «Абрау-Дюрсо» на грунтовых дорогах виноградников. Уникальная трасса проходит через виноградники Больших Хуторов, где есть крутые повороты, броды и трамплины.

Алена Воробьева