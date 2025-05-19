Под Новороссийском отремонтируют участок федеральной трассы в Верхнебаканском

Ремонт участка автомобильной дороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский от дачного поселка Автомобилист до АЗС на территории Новороссийского округа в курортный сезон будет проводиться без ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор Черноморье Фото: ФКУ Упрдор Черноморье

«В рамках реализации объекта предусмотрены устройство новой дорожной одежды, ремонт примыканий, восстановление существующей и устройство новой системы водоотвода с проезжей части, нанесение горизонтальной разметки из термопластика, установка барьерного ограждения, восстановление и замена дорожных знаков»,— говорится в сообщении.

В курортный сезон на ремонтируемом участке в районе поселка Верхнебаканский планируется не ограничивать дорожное движение. Для проезда автомобилей на трассе оставят две полосы, по одной в каждом направлении. Ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 15 ноября 2026 года.

Алена Воробьева