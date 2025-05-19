В Новороссийске уволили педагога за применение физической силы к ученику

Педагог в гимназии № 6 Новороссийска в ходе конфликта между пятиклассниками допустил применение физической силы в отношении одного из учеников. Об этом сообщили в управлении образования Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«По результатам расследования директором школы и комиссией принято решение об увольнении педагога в соответствии с установленной статьей трудового законодательства»,— пояснили в ведомстве.

Факт применения физической силы педагогом в отношении ученика был установлен комиссией для проведения проверки, которую создала администрация гимназии. По ее итогам учитель был отстранен от преподавательской деятельности.

Алена Воробьева