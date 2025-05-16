Главные новости за 16 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал городским властям в сносе школы кайтсерфинга и виндсерфинга на берегу Финского залива, собщил «Деловой Петербург». Здание расположено на 41-м км Приморского шоссе, 1, литера У, оно было построено в 1965 году и использовалось как кафе. Три года назад постройку у АО «Большой порт СПб» выкупил индивидуальный предприниматель Олег Трофимов. Вскоре выяснилось, что некоторые конструкции находятся в аварийном состоянии, что потребовало проектирования и проведения ремонта.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель подтвердил планы карибского государства поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил ТАСС. По словам лидера Острова Свободы, для Гаваны всегда почетно принимать участие в таком событии.

Пассажиры петербургского Пулково с 18 мая могут столкнуться с отсутствием бортового питания и задержками рейсов, сообщили «Известия». В связи с новыми требованиями в правилах досмотра грузов и питания на территории воздушной гавани запрещается досмотр бортовых запасов вне зоны транспортной безопасности. Авиакомпании восприняли изменения негативно, подчеркнув, что мощности поставщиков питания в таком случае не смогут обеспечить все рейсы в полном объеме.

Первый западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге 15 мая закрыл заседание по уголовному делу в отношении Николая Конашенка — бизнесмена и мужа экс-директора арт-пространства «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). О проведении судебного процесса в закрытом от слушателей режиме просила сторона защиты, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». В своем ходатайстве адвокаты заявили, что во время слушаний будут оглашены личные данные их подзащитного, а также его жены и семилетнего сына.

Банк ВТБ открыл кредитную линию девелоперу Setl Group с лимитом более 18 млрд рублей. Средства планируется направить на финансирование строительства жилья и школы в жилом комплексе «Астра Континенталь» в Невском районе Петербурга. Новый ЖК высокого комфорт-класса предполагается построить в пешей доступности от станции метро «Елизаровская». Продаваемая площадь жилья составит 332 тыс. кв. м.

В Петербурге прошли обыски по уголовному делу о хищениях при строительстве «Административно-производственного здания Художественно производственного комбината Мариинского театра» на улице Булавского, 6А, сообщил 78.ru. По данным издания, силовики утром 16 мая задержали в рамках дела гендиректора ООО «Монтекс-СПб» Викторию Кравченок. Следствие считает, что в период с 21 ноября по 28 декабря 2023 года группа лиц по предварительному сговору предоставила в Управление федерального казначейства по Петербургу фиктивный договор поставки между подрядчиком и подконтрольным предприятием, на основании которого получила бюджетные средства в размере 95,9 млн рублей.

Делегация Саудовской Аравии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил посол королевства Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, сообщил ТАСС. Посол Саудовской Аравии также добавил, что его страна намерена развивать культурные отношения с РФ. В особенности, подчеркнул Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, это связано со столетием дипломатических отношений между двумя государствами, которое ознаменует собой 2026 год.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении студента СПбГУ из Казахстана Гарри Азаряна, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Молодого человека заключили под стражу, сообщили 16 мая в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга. По версии следствия, в январе-феврале Азарян, являясь участником леворадикального сообщества «Рабочая Власть», находясь на съезде его участников, «выступил перед неопределенным кругом лиц, публично оправдывая террористическую деятельность на территории РФ, а именно совершение насильственного захвата власти в РФ и совершение массовых убийств».

Вечером 16 мая Минюст РФ дополнил список иностранных агентов, включив в него несколько новых физических лиц и организаций. В частности, в реестре теперь значится общественно-политическое движение «Европейский Петербург» (получило статус иноагента в РФ). Про эту организацию известно, что она была основана в 2023 году эмигрировавшими из России петербуржцами. Ее соучредителями, в том числе, выступают признанный иноагентом бывший депутат Законодательного собрания Петербурга, политик и подполковник запаса Сергей Гуляев и еще один экс-депутат городского парламента Максим Резник (также признан иноагентом).

В Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по реконструкции трех зданий детских спальных корпусов, наполняемостью по 50 человек в ДОЛ «Зарница». Заказчиком выступает СПб ГУП «Горэлектротранс», на балансе которого находится объект детского отдыха. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 220,3 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Кировский районный суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о контрабанде древесины на 15 млн рублей. Обвинительное заключение в отношении двух жителей Краснодарского края утверждено Северо-Западной транспортной прокуратурой и передано для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба СЗТП. По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год при перевозке лесоматериалов через таможню на границе с ЕЭС обвиняемые предоставляли декларации с недостоверными сведениями. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 700 кубометров, ее стоимость превышает 15 млн рублей.

Смольный ищет подрядчика для проектирования Краснопутиловской развязки. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Речь идет о развязке на пересечении Краснопутиловской улицы с ж/д перегоном «Автово» — «Нарвская». Максимальная стоимость контракта — 359 млн рублей, заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».