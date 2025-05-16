По делу о хищениях при строительстве здания Мариинского театра проходят обыски

В Петербурге проходят обыски по уголовному делу о хищениях при строительстве «Административно-производственного здания Художественно производственного комбината Мариинского театра» на улице Булавского, 6А, сообщает 78.ru. По данным издания, силовики утром 16 мая задержали в рамках дела гендиректора ООО «Монтекс-СПб» Викторию Кравченок.

Следствие считает, что в период с 21 ноября по 28 декабря 2023 года группа лиц по предварительному сговору предоставила в Управление федерального казначейства по Петербургу фиктивный договор поставки между подрядчиком и подконтрольным предприятием, на основании которого получила бюджетные средства в размере 95,9 млн рублей. Деньги украли, причинив Мариинскому ущерб в особо крупном размере.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что оперативники службы задержали начальника одного из отделов полиции Петербурга. Он подозревается в покровительстве бизнесменам, работающим на территории района. От коммерсантов он якобы получил более 1 млн рублей.

Андрей Маркелов