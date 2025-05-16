Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил планы поучаствовать на ПМЭФ-2025

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель подтвердил планы карибского государства поучаствовать на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам лидера Острова Свободы, для Гаваны всегда почетно принимать участие в таком событии.

Господин Диас-Канель добавил, что начал свой визит в Россию в начале мая с посещением Петербурга. После визита в город на Неве кубинский лидер подчеркнул, что на фоне попыток стран Запада «переписать историю» важно уметь защищаться и знать истину о тех, кто определил победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Диас-Канель посетил производственную площадку производителя биотехнологических препаратов «Герофарм» в Пушкине и осмотрел цеха производства инсулинов. В 2022 году в карибском государстве зарегистрировали пять препаратов от указанной компании.

Андрей Маркелов