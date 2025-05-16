«Горэлектротранс» выделит 220 млн рублей на реконструкцию детского лагеря «Зарница»

В Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по реконструкции трех зданий детских спальных корпусов, наполняемостью по 50 человек в ДОЛ «Зарница». Заказчиком выступает СПб ГУП «Горэлектротранс», на балансе которого находится объект детского отдыха. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 220,3 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на материалы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОЛ «Зарница» / «ВКонтакте» Фото: ДОЛ «Зарница» / «ВКонтакте»

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет выполнить комплексные монтажные работы на объекте, расположенном в деревне Аньялово Лесколовского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти и функционирующем с 1954 года, в течение десяти месяцев с даты передачи объекта заказчиком подрядчику. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять 60 месяцев с момента их приемки, уточняется в документах.

Заявки на конкурс принимаются до 30 мая 2025 года. Итоги тендера планируется подвести 6 июня.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге был признан несостоявшимся конкурс по реконструкции троллейбусного парка ГУП «Горэлектротранс» на Сызранской улице за 2,5 млрд рублей.

Андрей Цедрик