Суд арестовал студента СПбГУ из Казахстана по делу о призывах к терроризму

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении студента СПбГУ из Казахстана Гарри Азаряна, обвиняемому по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Молодого человека заключили под стражу, сообщили 16 мая в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, в январе-феврале Азарян, являясь участником леворадикального сообщества «Рабочая Власть», находясь на съезде его участников, «выступил перед неопределенным кругом лиц, публично оправдывая террористическую деятельность на территории РФ, а именно совершение насильственного захвата власти в РФ и совершение массовых убийств». Позднее фигурант опубликовал стенограммы своего выступления в интернете.

Задержали Азаряна 15 мая, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Свою вину обвиняемый не признал, уточнили в пресс-службе судов.

Суд постановил, что фигурант является гражданином иностранного государства, официально нигде не трудоустроен, не имеет постоянного источника заработка, его временная регистрация заканчивается 14.07.2025, из родственников у на территории РФ, по его словам, находится только отец, с которым вместе он не проживает, то есть «Азарян Г. не имеет устойчивых социальных связей на территории РФ».

Несмотря на то, что Азарян и его защита возражали, суд отправил обвиняемого в СИЗО на срок до 14 июля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще одного участника леворадикального объединения «Рабочая власть» и солиста группы Silver machine Алексея Сидорова оштрафовали в Петербурге за песню «Zа наших», в которой усмотрели возбуждение ненависти и сатиру на тему спецоперации.

Андрей Цедрик