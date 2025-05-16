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Смольный потратит 359 млн руб. на проектирование Краснопутиловской развязки

Смольный ищет подрядчика для проектирования Краснопутиловской развязки. Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок.

Речь идет о развязке на пересечении Краснопутиловской улицы с ж/д перегоном «Автово» — «Нарвская». Максимальная стоимость контракта — 359 млн рублей, заказчиком выступает СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Работы должны быть выполнены в срок до 14 декабря 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный расторг контракт на проектирование участка коричневой линии метро.

Дарья Астанина

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