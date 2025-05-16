Делегация Саудовской Аравии примет участие в ПМЭФ-2025

Делегация Саудовской Аравии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявил посол королевства Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, передает ТАСС.

Посол Саудовской Аравии также добавил, что его страна намерена развивать культурные отношения с РФ. В особенности, подчеркнул Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад, это связано со столетием дипломатических отношений между двумя государствами, которое ознаменует собой 2026 год.

ПМЭФ-2025 будет проходить в Петербурге с 18 по 21 июня. Его основная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес подтвердил планы поучаствовать в ПМЭФ-2025.

Дарья Астанина