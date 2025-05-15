Главные новости за 15 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Рано утром 15 мая танкер JAGUAR, следовавший в порт Приморска под флагом Габона, успешно добрался до точки назначения. На борту судна находится экипаж из 21 человека, это четыре гражданина России, а также индийцы и бирманцы. Танкеру организовали сопровождение буксиром для оказания помощи в случае механических проблем. Накануне JAGUAR подвергся провокации со стороны Таллина, ВМС Эстонии вместе с авиацией НАТО попытались заставить танкер выйти из международных вод и проследовать в зону, где его можно задержать.

Утром 15 мая из-за серии ДТП на юго-востоке Кольцевой автодороги в Петербурге образовалась 15-километровая пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на КАД друг за другом следом произошло как минимум шесть дорожных аварий. Из-за этого огромный затор растянулся на участке от Софийской улицы до Мурманского шоссе.

Оперативники службы собственной безопасности полиции Санкт-Петербурга вышли на группу лиц, совершавших противоправные действия. В их числе начальник территориального отдела полиции Василеостровского района. Как сообщили в региональном управлении ведомства, предварительно установлено, что задержанный сотрудник органов, используя свое положение, оказывал общее покровительство бизнесменам, работающим на территории района. От коммерсантов он получил более миллиона рублей.

Завод «Знамя труда» возглавил экс-глава татарстанского АО «Промтех-Казань» Юрий Лысков, сообщил «Деловой Петербург». Он также будет отвечать за «дочку» предприятия — завод «Знамя Победы». За месяц до назначения Лыскова единоличным собственником завода стала инвестиционная компания «Икс 2» миллиардера Олега Барабанова. Сведений об этом в СПАРК нет, про смену владельцев сообщил советник гендиректора организации Олег Березкин.

Иностранного студента задержали в Санкт-Петербурге. Он подозревается в публичном оправдании и пропаганде терроризма, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу. Учащийся стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. В ведомстве выяснили, что в начале 2025 года он делал заявления, оправдывающие террористическую деятельность.

Суд в Петербурге изучил материалы административного дела в отношении ООО «Комплект — Подписные издания» (сеть книжных магазинов,— прим. ред) и направил их обратно в УМВД. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Ранее в одном из магазинов сети в Петербурге прошли обыски, в ходе которых было изъято более 40 книг. В литературе усмотрели "признаки ЛГБТ-идеологии" (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено).

Руководителя 37-го отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга Игоря Колесникова задержали по подозрению в получении 1,2 млн рублей в качестве взятки. Он стал фигурантом дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ, выяснил «Ъ-СПб». Предварительно известно, что Колесников с 2022 по 2024 годы получил незаконное вознаграждение от двух предпринимателей. Они занимались нелегальной розничной торговлей продуктами и алкоголем на территории района.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жителя Санкт-Петербурга за запуск беспилотника. Дрон заметили над территорией школы-интерната, сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. В ведомство около 7:00 поступил вызов по использованию тревожной кнопки персоналом учебного заведения на проспекте Энгельса. Охранник школы подтвердил, что на спортивной площадке запускали БПЛА.

Полицейские пресекли работу сети публичных домов в Санкт-Петербурге. По подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны три женщины в возрасте от 34 до 52 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По информации правоохранителей, эти заведения работали на Гороховой улице, улице Маяковского и на Воскресенской набережной. Предварительно, самая старшая из задержанных была управляющей сети борделей, остальные работали администраторами.

В Санкт-Петербурге состоялось прощание с известной балериной Аллой Осипенко, скончавшейся 12 мая на 93-м году жизни. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе, сообщил корреспондент «Ъ-СПб». Проститься с Аллой Осипенко пришли ректор Академии балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, советский и российский танцовщик Валерий Михайловский, хореограф Алексей Кононов, актриса театра и кино Оксана Базилевич, а также внук балерины Данила Воропаев и правнучка госпожи Осипенко Мария.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил просьбу АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) и главы совета директоров компании Елены Васильевой, которой ранее принадлежали 50% акций фирмы, о приостановке передачи государству контроля над предприятием. На определение суда от 14 мая, опубликованное в базе электронной картотеки, обратила внимание «Фонтанка». Согласно тексту документа, АО «Регистратор Р.О.С.Т», держатель реестра ПНТ, 16 апреля внес изменения в регистрационный журнал компании, согласно которым акции переходили в собственность государства. Этому предшествовало решение арбитража от 7 апреля по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая оспорила тонкости обращения владельцев ПНТ с их акциями.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, расширяющий возможности использования материнского капитала в Северной столице. Теперь выплату можно направить (полностью или частично) на подключение дома к инженерным сетям, сообщили в пресс-службе Смольного. Господин Беглов подписал принятый Законодательным собранием документ «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге"». Теперь маткапитал можно тратить на подключение садового или жилого дома, который расположен в границах города и Ленинградской области, к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.