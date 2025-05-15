Серия дорожных аварий спровоцировала 15-километровую пробку на юго-востоке КАД

Утром 15 мая из-за серии ДТП на юго-востоке Кольцевой автодороги в Петербурге образовалась 15-километровая пробка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Пробки» Фото: Скриншот «Яндекс. Пробки»

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», на КАД друг за другом следом произошло как минимум шесть дорожных аварий. Из-за этого огромный затор растянулся на участке от Софийской улицы до Мурманского шоссе.

В целом дорожная обстановка в городе по состоянию на 09:43 оценивается в шесть баллов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожном ремонте, который стартовал на автодорогах сразу в четырех районах Ленобласти.

Андрей Цедрик