Маткапитал в Петербурге разрешили тратить на подключение дома к инженерным сетям

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, расширяющий возможности использования материнского капитала в Северной столице. Теперь выплату можно направить (полностью или частично) на подключение дома к инженерным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Господин Беглов подписал принятый Законодательным собранием документ «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге"». Теперь маткапитал можно тратить на подключение садового или жилого дома, который расположен в границах города и Ленинградской области, к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге предложили еще раз проиндексировать региональный маткапитал.

Дарья Астанина