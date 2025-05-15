В Анапе временно отменили турналог из-за экологической аварии

Власти Анапы приостановили взимание туристического налога до конца 2025 года, поддержав инициативу губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Решение связано с необходимостью устранения последствий экологической катастрофы — разлива нефтепродуктов после аварии танкеров в Керченском проливе, сообщает пресс-служба АТОР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Глава города Василий Швец подчеркнул, что отмена туристического налога поможет поддержать курортную инфраструктуру и увеличить поток отдыхающих. Соответствующий нормативный документ планируют утвердить на ближайшем заседании городского совета.

Действие меры распространяется на муниципальные образования, где продолжаются работы по устранению ущерба от чрезвычайной ситуации. Местные власти рассчитывают, что приостановка сбора смягчит экономические последствия для прибрежного бизнеса и повысит привлекательность курорта в глазах потенциальных туристов.

Полностью ликвидировать последствия загрязнения побережья нефтепродуктами планировали до 13 мая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пляжи курорта и Темрюкского района сейчас непригодны для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам. Очередную проверку побережий Кубани проведут до 1 июня.

Эксперты туристической сферы полагают, что крушение танкеров «Волгонефть», произошедшее 15 декабря 2024 года, существенно не отразится на предстоящем летнем сезоне в Краснодарском крае. Как отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых в Анапе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на фоне сохраняющихся ограничений и снижения турпотока в майские праздники часть гостиничного бизнеса в Анапе решила приостановить деятельность. Некоторые объекты размещения отложили открытие до середины июня.

Нурий Бзасежев