Роспотребнадзор проверит готовность пляжей Кубани до 1 июня

Пляжи Краснодарского края должны получить заключения о соответствии требованиям безопасности от Роспотребнадзора до 1 июня 2025 года, за исключением береговой линии Анапы, где купание временно запрещено из-за необходимости очистки территории от нефтепродуктов. Меры безопасности для курортов обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и Антитеррористической комиссии на Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Губернатор региона поручил местным властям проводить разъяснительную работу с населением и туристами о действующих ограничениях на пляжах. Особое внимание уделено Анапе и Темрюкскому району. Для поддержки туристической отрасли в этих муниципалитетах рассматривается возможность временной отмены курортного сбора.

Вдоль побережья Анапы патрулируют автомобили спасательных служб, предупреждая отдыхающих о запрете на купание через громкоговорители. На подходах к морю установлены информационные баннеры.

«В связи с ЧС 133 песчаных пляжа и восемь галечных вошли в план очистки от нефтепродуктов. Фактически это все наши оборудованные пляжи. Силами предприятия "Курорты Анапы" прошли 60 из них»,— сообщил глава Анапы Василий Швец.

По информации вице-губернатора Александра Руппеля, арендаторы уже подали 370 заявлений-деклараций о соответствии пляжей требованиям безопасности, включая 42 детских пляжа.

Губернатор также подчеркнул важность соблюдения мер безопасности на 16 «степных» пляжах, расположенных в различных районах, где жители могут отдыхать, не выезжая за пределы своих населенных пунктов. Отдельное внимание будет уделено организации нестационарной торговли, которая не должна мешать отдыхающим и негативно влиять на эстетический вид курортных зон.

Алина Зорина