Часть гостиниц Анапы приостановила работу из-за ЧС с мазутом

На фоне сохраняющихся ограничений и снижения турпотока в майские праздники часть гостиничного бизнеса в Анапе решила приостановить деятельность. Некоторые объекты размещения отложили открытие до середины июня, другие закрылись на сезон или ушли на реконструкцию, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Администраторы отелей «Золотой берег» и «Золотые дюны» сообщили о временной приостановке бронирования, а пансионат «Солнечный» полностью распустил персонал. Санаторий «Сибур-Юг» объявил о начале работ по расширению инфраструктуры с прицелом на прием гостей в 2026 году.

На фоне сокращения спроса ряд отелей снизил стоимость размещения. Так, владельцы дома отдыха «Волшебник» продолжают прием гостей, удерживая цены на уровне зимы. По их словам, цена на двухкомнатный номер составляет 1,5 тыс. руб. в сутки, что в два раза ниже прошлогоднего уровня. Расходы были перераспределены между членами семьи, бизнес остался в управлении собственников после отказа арендаторов.

По оценкам участников рынка, разлив нефтепродуктов оказал ощутимое влияние на загрузку отелей в мае. В одном из крупных курортных комплексов Анапы сообщили, что за первую половину месяца загрузка не превысила 40%, при этом на лето фиксируется снижение активности бронирований до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время формат «ультра все включено» оказался востребованным на длинных выходных.

Вячеслав Рыжков