Челябинца отправили в колонию за взрыв учебной гранаты в ТК «Кольцо»

Советский районный суд Челябинска признал виновным местного жителя в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Гражданина, взорвавшего пиротехническую гранату в торговом комплексе «Кольцо», приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что 18 октября 2023 года неоднократно судимый челябинец в алкогольном опьянении пришел в торговый комплекс с промышленно изготовленной пиротехнической учебно-имитационной гранатой. Местный житель выдернул чеку устройства и кинул его в тамбур центрального входа торгового комплекса, где граната взорвалась. После этого он скрылся. Своими действиями челябинец создал угрозу применения насилия к находившимся в помещении людям. После оглашения приговора, который еще не вступил в законную силу, виновного в хулиганстве заключили под стражу.

Виталина Ярховска