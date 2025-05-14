Как минимум шесть человек погибли в результате боев в столице Ливии

В результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи погибли как минимум шесть человек, сообщил представитель департамента здравоохранения Мухаммед Абдель Вахаб. По его словам, еще около 70 человек пострадали. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Заявление Мухаммеда Абдель Вахаба передает ливийское агентство LANA. Представитель департамента уточнил, что в числе погибших пять бойцов и один гражданский с иностранным гражданством. Из какой он страны, не уточняется. Издание Al Wasat ранее писало о гибели трех мирных жителей. Как передает портал, на их дома упали снаряды.

В ночь на 13 мая был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии. В Триполи начались вооруженные столкновения. Минобороны правительства нацединства через несколько сообщило об успешном завершении военной операции. В ночь на 14 мая бои в нескольких районах Триполи возобновились.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ливию дробят на новые части».