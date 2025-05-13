Главные новости за 13 мая. Новороссийск
В Новороссийске выплаты пострадавшим от атаки БПЛА составили 7,3 млн руб.
На капремонт Неберджаевского водовода в Новороссийске направят 30,4 млн руб.
В Анапе средний рост капитализации гостиничных номеров в 2025 году составил 30%.
Кот Бурак в порту Новороссийска прошел осмотр ветеринара.
В I квартале 2025 года Новороссийский зерновой терминал повысил экспорт наливных грузов в 8,2 раза.
В Новороссийске установили рыночную стоимость одного квадратного метра жилья для сирот.
В Новороссийске выделят 2,7 млн руб. на ремонт домов после атаки БПЛА.
Жителям Новороссийска напомнили об ограничении воздушных полетов.
На дорогах Новороссийска в авариях с начала года погибло девять человек.
В Новороссийске рост кибермошенничества с начала года составил 23%.
Суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы ООО «Керченский рыбокомбинат».
На благоустройство пляжей Новороссийска направили 29,9 млн руб.